CKay с акустична версия на свой хит

Емо-афробийт сензацията CKay отбелязва една година от излизането на дебютния си проект „Sad Romance“ с акустично изпълнение на парчето му „capture my soul“, с участието на Joeboy в оригиналната версия.

Отбелязването на този значим момент идва по същото време, когато Ralph Lauren обяви пускането на новия им“ Polo Oud“ – аромат, подкрепен от кампания с участието на CKay.

CKay сподели ново изображение от кампанията в своите профили в социални мрежи, обявявайки, че става първият африкански изпълнител, който ще бъде лице на франчайз за аромати на Ralph Lauren, като същевременно позволява на феновете да се включат в това ново пътешествие, изпълнено с лукс и стил. Тази кампания демонстрира широката популярност и привлекателност на CKay в цял свят. Неговата връзка с новия „Polo Oud“ илюстрира отдадеността на компанията към разнообразието и представянето на различни култури, свързвайки ги чрез езика на ароматите.

„Sad Romance“, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, бележи важен момент в кариерата на CKay. Издаването на предишните миниалбуми „Who The F**k is CKay“ (2017), „CKay The First“ (2019), „Boyfriend“ (2021) и мега-хитовете „love nwantiti“ и „emiliana“, позволи на нигерийската суперзвезда да работи върху дългосвирещ проект, изследващ начините, по които той често е давал и получавал любов, в характерния за него мечтателен, интроспективен стил. Албумът съдържа единадесет песни, включително „you“, „mmadu“, „come close“ с Ayra Starr, „watawi“ с участието на Davido, Focalistic и Abidoza, „samson and Delilah“ с участието на певицата от Кабо Верде – Mayra Andrade, и „lose you“ с участието на френската певица от Кабо Верде – Ronisia.

По-рано тази година CKay пусна „Sad Romance Remix Pack“, който включва ремикси на „by now“ и „emiliana“ от продуцентите и диджеи OG Sterling и Arieenati, както и DJ Yo! и AX’EL. През юни тази година певецът и автор на песни представи луксозната версия на „Sad Romance“, включваща „hallelujah“ с Blaqbonez, която вече е събрала над 26 милиона стриймвания, а официалният видеоклип наближава 5 милиона гледания в YouTube. Албумът включва „nneka“, с участието на Tekno, „nwayi“ и „capture my soul“.

С акустичното изпълнение на „capture my soul” CKay ни въвежда в своя емо-афробийт свят, на който феновете отдавна се радват. Певецът седи в центъра на сцена, зад пиано, с балерина, танцуваща до него, демонстрирайки хармоничното взаимодействие между музика и танц. Акустичното изпълнение на „capture my soul“ е налично в официалния YouTube канал на CKay.

ЗА CKAY



Chukwuka Ekweani, известен като CKay, е изгряваща звезда на все по-разрастващата се афробийт сцена. Независимо дали e зад пулта, като продуцент или пред микрофона, изпълнявайки своите собствени песни, всестранно развитият артист впечатлява най-вече със своята целеустременост. Емо-афробийт звездата продължава да се изкачва в класациите в цял свят благодарение на първия си световно признат сингъл „love nwantiti“.

Нигерийският певец, автор на песни и продуцент първоначално издава „love nwantiti (ah ah ah)“ през 2019 г., като част от дебютното си EP – „CKay The First“. През 2021 г. CKay става най-стриймваният изпълнител на годината, както и първият африкански изпълнител с две песни, влезли едновременно в Global Spotify Top 30. „Love nwantiti“ е получила платинен и мултиплатинен сертификат в пет държави, включително САЩ, Индия и Италия. Хитът също така е златно сертифициран в Обединеното кралство, Австралия, Южна Африка и Нова Зеландия. CKay стана първият африкански изпълнител от 50 години насам, задържал се в топ 5 на класацията за сингли в Обединеното кралство в продължение на 4 поредни седмици с „love nwantiti“.

CKay продължава да има глобално присъствие с постижения като „Най-търсената песен в Shazam в света“. „Emiliana“ също се изкачи в глобалните класации, събирайки над 400 милиона глобални стриймвания. Парчето оглави класацията „Afrobeats Chart“ в Обединеното кралство, изкачи се до #2 в “Shazam Top 200 (Afrobeats)” и до #1 в Apple Music в шест държави.

Дебютният албум на CKay – „Sad Romance“, излезе миналата година и оттогава е събрал над 380 милиона стриймвания в цял свят. С над 3,5 милиарда стриймвания общо и нова музика, планирана за 2023 г., CKay е в отлична позиция да продължи възходящата си траектория като световно признат певец, автор на песни и продуцент. „Sad Romance Deluxe“ е наличен за слушане.