Cher специални издания на класически албуми

Cher пуска специални издания на винил и разширени дигитални версии на своите класически албуми (два от любимите ѝ записи) – „Living Proof“ и „Closer to the Truth“.

И двата албума ще бъдат налични на винил от Warner Records на 28-ми юни. „LIVING PROOF“ ще бъде пресован върху зелен винил, а „CLOSER TO THE TRUTH“ ще бъде издаден на винил с цвят слонова кост. Всяка плоча ще се продава на дребно за 27,98 долара.

В допълнение към изданията на винил, Warner ще представи и разширени дигитални версии на албумите, които излизат у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България. “CLOSE TO THE TRUTH (SUPER DELUXE DIGITAL ALBUM)” вече е наличен. Той включва дигиталния дебют на „Will You Wait For Me“, който до момента беше наличен само в изданието на албума за „Target“.

На 28-ми юни „LIVING PROOF (DELUXE DIGITAL ALBUM)“ ще направи дебюта си дигитално. Той включва траклиста, използван за американската версия на албума, както и две бонус песни (“The Look” и “You Take It All”) от международната версия.

След глобалния успех на нейния четирикратно платинен албум от 1998 г. – „Believe“, Cher се завърна през 2001 г. с 24-тия си студиен албум – „LIVING PROOF“. Той дебютира на #9 в класацията за албуми на „Billboard“ и включва оглавилите класацията „Dance Club Hits” – "Song For The Lonely", "A Different Kind Of Love Song" и "When The Money's Gone".

Следващият албум на Cher – „CLOSER TO THE TRUTH“, дебютира на 3-то място в класацията за албуми на „Billboard“ през 2013 г. Той роди парчета, влезли в Dance Club Hits”, включително #1 хита „Woman’s World“. Новите версии на албума на винил и в дигитален формат включват “You Haven’t Seen The Last Of Me” от саундтрака към хитовия филм на Cher – „Burlesque“ (2010).

LIVING PROOF

LP Track Listing

Side One

1. “A Song For The Lonely”

2. “A Different Kind Of Love Song”

3. “Alive Again”

4. “The Music’s No Good Without You”

5. “Rain, Rain”

6. “Real Love”

7. “Love So High”

Side Two

1. “Body To Body, Heart To Heart”

2. “Love Is A Lonely Place Without You”

3. “Love One Another”

4. “When You Walk Away”

5. “When The Money’s Gone”

LIVING PROOF (Deluxe Digital Album)

Track Listing

1. “A Song For The Lonely”

2. “A Different Kind Of Love Song”

3. “Alive Again”

4. “The Music’s No Good Without You”

5. “Rain, Rain”

6. “Real Love”

7. “Love So High”

8. “Body To Body, Heart To Heart”

9. “Love Is A Lonely Place Without You”

10. “Love One Another”

11. “When You Walk Away”

12. “When The Money’s Gone”

13. “The Look”

14. “You Take It All”

CLOSER TO TO THE TRUTH

LP Track Listing

Side One

1. “Woman’s World”

2. “Take It Like A Man”

3. “My Love”

4. “Dressed To Kill”

5. “Red”

6. “Lovers Forever”

7. “I Walk Alone”

Side Two

1. “Sirens”

2. “Favorite Scars”

3. “I Hope You Find It”

4. “Lie To Me”

5. “Pride” (Bonus Track)

6. “You Haven’t Seen The Last Of Me” – Original Version (Bonus Track)

CLOSER TO TO THE TRUTH (Super Deluxe Digital Album)

Track Listing

1. “Woman’s World”

2. “Take It Like A Man”

3. “My Love”

4. “Dressed To Kill”

5. “Red”

6. “Lovers Forever”

7. “I Walk Alone”

8. “Sirens”

9. “Favorite Scars”

10. “I Hope You Find It”

11. “Lie To Me”

12. “Pride”

13. “You Haven’t Seen The Last Of Me” – Original Version

14. “Will You Wait For Me”