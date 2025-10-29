Яско е кой ще оценява кандидатите в "Моята кухня е номер едно"

Двама изключителни chef-готвачи и безспорни професионалисти ще дават оценка на отборите и тяхното представяне в едно от най-очакваните кулинарни състезания през 2026г. – „Моята кухня е номер едно“.

Форматът е сред най-вълнуващите телевизионни предавания, в който хора с голяма страст към готвенето получават шанс да покажат своите умения. Chef Владимир Тодоров и Chef Любомир Тодоров са тандемът, чиято мисия е да открие най-впечатляващата двойка хоби готвачи в България.

Кастингите за първия сезон приключват в края на месец ноември, а кандидатите вече се готвят да превърнат кухните си в „ресторанти за една вечер“, да впечатлят chef-овете с тристепенно меню по свой избор и да се борят за голямата награда от 75 000 евро.

Chef Любомир Тодоров има богат международен опит, натрупан в кухни със звезди „Мишлен“ в Германия, както и престижна кариера в български ресторанти. Готвил е за световни лидери и знаменитости като Ангела Меркел, футболният отбор на Байерн Мюнхен и селекционера Йоаким Льов. Известен е с това, че държи на реда и организацията. Обича класическата френска гурме кухня, към която често добавя български или азиатски нотки. Участвал е в кулинарни събития редом до именити chef-ове и активно подкрепя младите таланти чрез мастър-класове и обучения.

Chef Владимир Тодоров е представител на новото поколение български кулинари. Опитът му в САЩ, Холандия, Белгия и Франция, предприемаческият му дух и отличията от международни състезания го превръщат в експерт, известен с иновативния си подход към класическите рецепти. В кариерата си е готвил в кухни, които са посрещали известни личности и редица американски политици. Днес развива собствени ресторанти в София, които се отличават с модерен стил и смели концепции.

Chef Владимир Тодоров споделя: „За мен е истинско удоволствие да бъда част от Моята кухня е номер едно. Очаквам да открия талантливи кулинари и да вдъхновя участниците да развият своите умения.“

Chef Любомир Тодоров добавя: „Това шоу показва страстта към храната и креативността. Нямам търпение да видя как хоби готвачи ще изненадат с вкус и техника.“

„Моята кухня е номер едно“ е риалити формат, в който отбори от по двама готвачи, се състезават в различни предизвикателства – от приготвяне на ястия в своите кухни до професионални битки. Участниците преминават през елиминации, тематични задачи и финални предизвикателства, а целта е да докажат, че домашната кухня може да достигне професионално ниво. Във всички етапи и предизвикателства Chef Владимир Тодоров и Chef Любомир Тодоров ще бъдат до отборите. Те ще оценяват цялостното им представяне заедно с конкурентните им кулинарни тандеми – от избора на меню до крайния резултат, поднесен в чинията, от създаването на атмосферата, до малките детайли на масата в „домашния“ ресторант.

През 2026г. „Моята кухня е номер едно“ ще предложи изключителни кулинарни предизвикателства, съчетани с напрежение, емоции и изненади, гарантирайки забавление за цялото семейство.

„Моята кухня е номер едно“– кулинарното шоу, в което трапезата е състезателна арена, а вкусът решава всичко.

My Kitchen Rules е формат на Seven Network Australia. Сезон 15 на кулинарното състезание стартира на 1 септември 2025 по Seven. Форматът е адаптиран в 15 държави, включително Великобритания и САЩ. Banijay Rights се занимава с международното разпространение.