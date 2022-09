Charlie Puth пусна нов трак

Charlie Puth преоткрива песента за раздялата с новото си парче „Smells Like Me“.

Номинираният за награда Grammy мултиплатинен певец, автор на песни и продуцент добавя към хапливия текст ярка мелодия, деликатна китара и въздействащи тонове, докато пее: „Надявам се, че якето ти мирише на мен“. ( “I hope your jacket smells like me.”).

„Smells Like Me“ е четвъртата песен от предстоящия му дългоочакван трети студиен албум – Charlie, който се очаква да излезе на 7-ми октомври. Puth направи фурор, представяйки албума с парчето „Light Switch“, което получи златен сертификат за по-малко от шест месеца и събра половин милиард стриймвания. Следва го емоционалната и вълнуваща песен „That’s Hilarious“, която е събрала над 190 милиона стриймвания до момента. Puth продължава да поддържа темпото с „Left and Right [feat. Jung Kook of BTS]” – най-високият му дебют в класациите, с над 320 милиона стриймвания и 186 милиона гледания на видеоклипа. Rolling Stone приветства песента като „свежа, сантиментална колаборация“.

Charlie Puth доказа, че е един от най-последователните хитмейкъри и търсени колаборатори в индустрията. Puth има осем мултиплатинени сингъла, четири номинации за награда Grammy, три музикални награди на списание Billboard, награда Critic’s Choice Award и номинация за Златен глобус. Неговият албум, номиниран за награда Grammy за 2018 г. – Voicenotes, получи златен сертификат от RIAA само четири дни след издаването му и събра над 5.6 милиарда стриймвания по целия свят. Колаборацията на Puth с Gabby Barrett през 2020 г. за техния ремикс „I Hope“ е четвъртата му песен, влязла в топ 10 в класацията Billboard Hot 100, хит номер едно в класацията Adult Pop Songs на Billboard и печели музикалната награда на Billboard за 2021 г. за Най-добро сътрудничество. Puth също така е съавтор и продуцент на чупещия рекордите сингъл на The Kid Laroi и Justin Bieber – „Stay“, който бързо се превърна в един от най-големите хитове за 2021 г. Той държи титлата за най-дълго задържала се песен на върха в класацията Billboard Global 200 - цели единадесет седмици.

Снимка: WMG / Bianca Ortega

Сингълът "Smells Like Me“ излиза чрез Atlantic Records/ Орфей Мюзик.