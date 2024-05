Charli XCX издаде нов сингъл

Charli XCX издаде четвърти сингъл от предстоящия си нов албум.

Блокбъстър видеото на "360" е с впечатляващ звезден актьорски състав от приятели и сътрудници на изпълнителката, включително Julia Fox, Chloë Sevigny, Gabbriette, Alex Consani, Rachel Sennott, Emma Chamberlain, A. G. Cook, Hari Nef, Isamaya Ffrench, Matisse Andrews, Quenlin Blackwell, Sakura Bready, Chloe Cherry, Greer Cohen, Anna Collins, Blizzy McGuire, Tess McMillan, Salem Mitchell, Peri Rosenzweig, Richie Shazam и Niki Takesh.

„BRAT“ – дългоочакваният шести студиен албум на Charli, ще излезе на 7-ми юни и обещава да бъде вълнуващ клубен запис, изграден около препратки към изтънчено изкуство и социален коментар. Албумът включва хит сингъла „Von dutch“ – дръзко парче с тежко синтезаторно звучене, както и скорошните издания „Club classics“ и „B2b“.

В подкрепа на „BRAT“, Charli ще се впусне в най-големите си хедлайн шоута в редица арени в Обединеното кралство през ноември и декември. Charli също така си партнира с дългогодишния си сътрудник Troye Sivan за тяхното дългоочаквано съвместно турне в САЩ „Charli XCX & Troye Sivan Present: Sweat“, включително наскоро обявено второ шоу в „The Kia Forum“ в Лос Анджелис.

Charli организира забележителен Boiler Room в Бруклин в Ню Йорк през февруари, за да стартира кампанията за „BRAT“ с A. G. Cook, George Daniel, Finn Keane и Doss. Шоуто счупи рекорда за най-голямо присъствие на Boiler Room събитие, с над 40 000 регистрирани души. Включвайки специални гост-изпълнители като Addison Rae и Julia Fox, шоуто лесно се превърна в един от най-популярните моменти на годината.

Паралелно с работата си по новия албум, Charli работи по множество филмови и телевизионни проекти след пробивния успех на приноса ѝ към саундтрака към „Barbie“ – „Speed Drive“, миналата година. Тя е изпълнителен продуцент на музиката за филма на A24 – „Mother Mary“, съвместно с Jack Antonoff и също така продуцира оригинална музика за сериала на Benito Skinner – „Overcompensating“, на Prime Video. Освен това Charli ще участва в римейка на Daniel Goldhaber на култовия филм на ужасите от 1978 г. „Faces of Death“.

Суперзвезда в авант-поп и електронната музика, Charli XCX се превърна в емблематична фигура в изкуството, спомагайки за разширяването на пейзажа на поп музика през последното десетилетие, като с лекота създава пресечна точка между ъндърграунд и мейнстрийм с артистичната си продукция. В хода на една новаторска кариера, многостранно развитата изпълнителка печели одобрението на критиците за своя иновативен стил и предприемачески дух, променяйки поп културата в процеса с далновидния си подход.

Нейното продължително влияние бе затвърдено миналата година, когато Charli получи „Visionary Award“ на годишните награди „Ivor Novello“ в Лондон. Тя също така получи наградата „Powerhouse Award“ на церемонията на „Women In Music“ на „Billboard“ през март, както и наградата „ASCAP Global Impact Award“.

Албумът "BRAT" излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Траклист на ‘BRAT’:

1. 360

2. Club classics

3. Sympathy is a knife

4. I might say something stupid

5. Talk talk

6. Von dutch

7. Everything is romantic

8. Rewind

9. So I

10. Girl, so confusing

11. Apple

12. B2b

13. Mean girls

14. I think about it all the time

15. 365