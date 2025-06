Charli XCX пусна ново видео

Въпреки че е пуснат преди пет години, сингълът - „Party 4 U“ на Charli XCX се превърна в онлайн явление през последните месеци и сега е една от най-големите трендинг песни в световен мащаб с над четири милиона уникални създадени видеа и над пет милиарда гледания на Tiktok.

Видеото към сингъла „Party 4 U“ пристига на петата годишнина от излизането на аплодирания албум на Charli „How I’m Feeling Now“. За да отбележи годишнината Charli издава специално ограничено издание на „How I’m Feeling Now“ на Clear Glitter Vinyl с изключителен нов плакат.

„Party 4 U“ е основен елемент от изпълненията на Charli XCX и се представя през неотдавнашното ѝ турне в Северна Америка, коeто завърши с четири разпродадени вечери в Barclays Center в Бруклин. Това лято Charli ще изведе известното си шоу на живо на „BRAT“ на фестивали в цяла Европа, включително хедлайн слот на другия етап на фестивала в Гластънбъри в събота на 28 юни.

Нейният емблематичен шести студиен албум „BRAT“ e най-коментираният албум от 2024 г. от критиците и продължава да оформя културния духът на времето. Глобалният успех на записа се отбеляза с наградата на Charli, която спечели пет награди Brit („Изпълнител на годината“, „Албум на годината“, „Песен на годината“, „Най-добро денс изпълнение“ и „Автор на песни на годината“) и три награди Grammy („Най -добър денс/електронен албум“, „Най-добър денс поп запис” и „Най-добър пакет за записи”), за да се споменава, че е наречена „Music Innovator of Wall Street“и „Hitmaker of the Gore“.

Charli работи по множество филмови и телевизионни проекти. Тя e продуцент и участва в „The Moment“ на A24, оригинална концепция, създадена от нея и първото начинание за съвместно изкуство със Studio365. Charli също ще продуцира и участва в следващия филм на успешния японски режисьор Такеши Майке чрез новото си начинание Studio365.

Освен това, тя е ко-изпълнителен продуцент на музиката за филма на A24 „Mother Mary“ заедно с Jack Antonoff и ще участва в римейка на Daniel Goldhaber на култовия филм на ужасите от 1978 г. „Faces of Death“, еротичния трилър на Greg Araki „I Want Your Sex“, предстоящия независим филм на Cathy Yan „The Gallerist“, фентъзито на Julia Jackman „100 Nights Of Hero“, сатиричния екшън на Romain Gavra „Sacrifice“ и интимната драма на Pete Oh „Erupcja“.

Charli xcx 2025 Live Dates:

Thu 05/06/25 - Barcelona, ES - Primavera Sound

Sat 07/06/25 - Paris, FR - We Love Green Festival

Thu 12/06/25 - Porto, PT - Primavera Sound Porto

Sat 14/06/25 - London, UK - Lido Festival

Sun 15/06/25 - Manchester, UK - Parklife Festival

Tue 17/06/25 - Dublin, IE - Malahide Castle

Wed 18/05/25 - Belfast, UK - Ormeau Park

Sat 28/06/25 - Somerset, UK - Glastonbury Festival

Sun 06/07/25 - Roskilde, DK - Roskilde Festival

Wed 06/08/25 - Budapest, HU - Sziget Festival

Thu 07/08/25 - Oslo, NO - Oya Festival

Fri 08/08/25 - Gothenburg, SE - Way Out West Festival

Sun 10/08/25 - Helsinki, FI - Flow Festival