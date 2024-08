Голям интерес към документалния филм за Celine Dion

Първото изпълнение на Celine Dion от четири години насам бе на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж, където тя изпълни класическата песен на Édith Piaf - "La Vie en Rose".

Но това не е единствената важна новина за певицата. Продукцията „I Am: Celine Dion“, която разказва за необикновения живот на Celine през последните години, се превърна в най-гледания документален филм в стрийминг платформата Prime Video. Този успех се отразява и на продажбите на нейната музика. След премиерата на „I Am: Celine Dion“ на 25 юни „стриймовете от каталога на Dion са се увеличили с 33% в световен мащаб“, съобщават от Amazon MGM Studios.

Филмът, режисиран от Irene Taylor, показва как Celine се прославя в родния си Квебек, издавайки първия си албум само на 13-годишна възраст. Впоследствие тя продава над 250 милиона албума, печели 6 награди GRAMMY и записва спечелилaта Oscar тема на „Titanic“ - „My Heart Will Go On“. В „I Am: Celine Dion“ изпълнителката говори откровено за диагнозата си „синдром на скования човек“ - изключително рядко неврологично разстройство, което се проявява за първи път в нейния живот преди 17 години. Състоянието ѝ се влошава до степен, в която понякога е почти невъзможно да пее.

„Този филм се роди в резултат на изключително доверие“, казва Irene Taylor в изявление. „Celine ме допусна до себе си в момент, в който повечето биха се отдръпнали. Реакцията на света е доказателство за автентичността на историите, както и за отговорния ангажимент на Amazon да направи така, че гласът ѝ да бъде чут отново“.

Дълбоко емоционалното изпълнение на Celine Dion в Париж не се дължи само на мощните ѝ вокали, но и на историята, която стои зад гласа на Dion.