Cardi B пусна нов сингъл

Cardi B издаде нов сингъл.

Носителката на награда Grammy, суперзвездата с диамантени продажби пусна „Enough (Miami)“.

Горещото парче е уличен химн и идеалният запис за началото на пролетта. „Enough (Miami)“ е придружен от завладавящо видео, режисирано от Patience Harding и идва след по-ранно издадения този месец сингъл - „Like What (Freestyle)“.

Cardi B е сред най-значимите музикални артисти на всички времена, независимо от жанр, пол или поколение – всичко това е постигнато за по-малко от десетилетие. Някои от нейните отличия включват най-много сингли №1 (5) в Billboard Hot 100, първият водещ изпълнител, оглавил Billboard Global 200 с албум, който е продал 100 милиона сертифицирани единици, най-много диамантено сертифицирани песни (3) от RIAA и най-много песни с милиард стриймвания в Spotify, включително най-стриймвания женски рап албум. През 2023 г. Cardi B остава доста активна с участието си в реклама на Beats By Dre през миналия май и сътрудничеството й с Whipshots вижда нов аромат за тази есен: “Pumpkin Spice”. Cardi и Offset също се появиха в рекламата на McDonald’s Super Bowl 2023 г., обявявайки първото по рода си дуетно хранене на знаменитости.

Снимка: Brian Ziff

Cardi B е сред музикални артисти с най-значими постижения на всички времена. Тя е най-сертифицираната рапърка на всички времена в класацията на RIAA за „Най-добри изпълнители (дигитални сингли)“, рап изпълнителката е с най-много диамантени сертификати на RIAA и единствената рапърка с множество милиарди стриймъри в Spotify, където нейният оглавяващ класациите, носител на награда Grammy, четирикратно платинено сертифициран от RIAA дебютен албум – “Invasion of Privacy”, остава най-стриймваният албум на жена рап изпълнител до момента.

Всичките 13 песни от “Invasion of Privacy” вече са сертифицирани най-малко с платина, а хитовият албум от 2018 г. включва и създаващата история диамантено сертифицирана „Bodak Yellow“. Нейният обширен списък от награди, номинации и високопоставени отличия в момента включва общо девет номинации за награда GRAMMY®, осем музикални награди Billboard, шест световни рекорда на Гинес, пет награди Spotify One Billion Streams, две награди ASCAP Songwriter of the Year, осем ASCAP Pop Музикални награди, 23 ASCAP Rhythm & Soul Music Awards, шест Американски музикални награди, четири MTV Video Music Awards, три iHeartRadio Titanium Awards, шест BET Awards, 14 BET Hip Hop Awards, включване в TIME100: 100-те най-влиятелни хора за 2018 г. на TIME, обявена от Entertainment Weekly за „Изпълнител на годината” за 2018 г. и за „Жена на годината” от Billboard за 2020 г., заедно с безброй други триумфи. Миналата година тя беше обявена за емблематична лайфстайл марка за първия по рода си творчески директор в резиденцията на Playboy и член-основател на платформата, ръководена от творци на Playboy. Оттогава Cardi B има безброй изпълнения, включително сингъл с платинен сертификат, „Tomorrow 2“ с Glorilla и със златен сертификат „Put It On The Floor“ с Latto.