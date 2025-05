Burna Boy издаде нов сингъл

Burna Boy представя дългоочаквания си осми студиен албум.

Сингъл от „No Sign of Weakness“ е парчето „Sweet Love“. Продуцирано от Major Seven (Future, Rihanna), романтичният трак с реге привкус демонстрира неповторимата вокална харизма на Burna и характерната му смесица от глобални влияния с мелодична поп чувствителност.

„Sweet Love“, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, продължава забележителната година на Burna, следвайки инерцията на първия сингъл от „No Sign of Weakness“ – „Update“. Продуцирано от P2J (Beyoncé, Tems) и изградено около семпъл от емблематичната песен на Soul II Soul – „Back to Life (However Do You Want Me)“, парчето съчетава афробийт с клубна енергия. Официалното видео – което преплита завладяващи визуални кадри, вдъхновени от основните теми на албума – вече надхвърли 5 милиона гледания в YouTube.

В предстоящия албум е включен и триумфалният фаворит на феновете „Bundle By Bundle“, продуциран от Telz. Енергичното парче е събрало над 24 милиона стриймвания в Spotify и 8,5 милиона гледания на видеоклипа, печелейки похвали от издания като Billboard, NME и UPROXX, които го определиха като празник на нощния живот и необикновената музикална идентичност на Burna.

Снимка: Орфей Мюзик

Съвсем наскоро, Burna Boy се присъедини към френско-хаитянския певец Joé Dwèt Filé за ремикса на хит „4 Kampé“, сливайки афробийт и хаитянска компа в междукултурен химн, който продължава да завладява класациите в цял свят. Burna Boy участва и в „F1 THE ALBUM“ (Atlantic Records) – звездният саундтрак към екшън филма на Apple Original Films „F1“, който ще излезе на 27-ми юни.

Миналия месец Burna стана първата звезда на корицата на Billboard France, което съвпадна с историческото му разпродадено шоу на „Stade de France“ – превръщайки се в първия африкански изпълнител, който е хедлайнер на емблематичното място. Това лято той ще продължи глобалното си стадионно турне с хедлайн изпълнения в Берлин (5-ти юли) и Мюнхенгладбах (6-ти юли), като предстои да бъдат обявени още дати.