Blanka празнува рожден ден с нова песен

Празнувайки своя 25-ти рожден ден, полската суперзвезда Blanka представя новия си сингъл.

Изпълнителката, издала няколко хитови сингъла като “Solo”, “Boys Like Toys”, “Rodeo” и “Cara Mia”, не мисли да забавя темпото.

Финалистката от конкурса за песен на Евровизия 2023 представя най-новия си сингъл „If U Want Me“. Излизането на песента съвпада с обявяването на първото официално лятно турне на Blanka в Полша.

"If U Want Me" говори за откриването на истинската любов. Това е песен, която е много близка до сърцето на Blanka. Разказва историята на желанието да с някого, който е много по-красив душевно. За щастие се събуждате точно навреме, за да видите истинската същност на човека, в когото сте вярвали толкова много. Оказва се, че не е нищо повече от страхотна първа среща или приятно пътуване с кола, но зад всичко това се крият лъжи и нищо повече. Сега разбирате, че всичко е било просто прикритие и този човек никога не е мислил сериозно за вас.

Снимка: Орфей Мюзик

Blanka е една от най-големите поп звезди в Полша и в цяла Европа. Тя е най-известна със своите завладяващи сценични изпълнения. Нейните песни са натрупали над 194 милиона слушания в световен мащаб и 1 милиард гледания в TikTok. Blanka е и единственият полски изпълнител, който успява да стигне до британските класации през последните десет години. Наскоро тя участва в хитмейкърите на "ITALODISCO" - The Kolors - музикален видеоклип към техния сингъл "Un ragazzo una ragazza".

Песента "If U Want Me" излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.