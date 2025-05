Benson Boone пусна новата си песен

Benson Boone споделя своята нова трогателна балада – „Momma Song“.

Парчето на номинираната за Grammy световна поп сензация е следващото издание от дългоочаквания му нов албум „American Heart“, който ще излезе на 20-ти юни чрез Night Street Records/Warner Records/Орфей Мюзик.

Посветена на майка му, песента „Momma Song“ показва уязвимата страна на писането на песни на Boone. „Заведи ме по старата си улица, разкажи ми спомените си за това кога беше млада и кога се влюби“.

Парчето се появява веднага след скорошния химн „Mystical Magical“. Benson представи песента за първи път миналия месец на фестивала „Coachella“, където покани и изненадващия гост Brian May от Queen за аплодираното хитово изпълнение на „Bohemian Rhapsody“.

Той представи за първи път „American Heart“ със „Sorry I’m Here For Someone Else“ – първото му издание за годината. Парчето се изкачва в радио класациите, като в момента е в топ 10 на радиостанциите с формат „Top 40“ и „Hot AC“. То следва спиращото дъха изпълнение на хита „Beautiful Things“ на 67-мите годишни награди „Grammy“ през февруари, където беше номиниран за „Най-добър нов изпълнител“. По-рано този месец той озари сцената на „Saturday Night Live“, където дебютира като музикален гост, изпълнявайки „Sorry I’m Here For Someone Else“ и „Mystical Magical“. След това Boone се качи на сцената на „American Music Awards“, изпълнявайки „Mystical Magical“ на живо в понеделник, 26-ти май, по „CBS“.

„Beautiful Things“ беше най-стриймваната песен в света миналата година, печелейки на Boone „IFPI Global Single Award“ за 2024 г. Петкратно платинена, песента, покорила класациите, вече е надхвърлила 2 милиарда стриймвания в Spotify и над 4 милиарда стриймвания общо от издаването си миналата година. Включена в аплодирания му дебютен платинено сертифициран албум „Fireworks & Rollerblades“, завладяващият хит се задържа впечатляващите 7 седмици на първо място в класацията „Billboard Global 200“, достигна първо място в радиостанциите с формат „Top 40“, „Hot AC“ и „AC“ и се изкачи до второ място в класацията Billboard Hot 100. Тя също така спечели на Boone две награди Billboard Music Awards, MTV Video Music Award, iHeartRadio Music Award, „BMI Champion Award“ и множество глобални отличия.

Снимка: Орфей Мюзик

Boone е на път да направи рекордна година на турнета през 2025 г. Неговото северноамериканско турне „American Heart“, включващо спирки в Madison Square Garden в Ню Йорк и Crypto.com Arena в Лос Анджелис, наред с други, беше разпродадено мигновено. Миналата година той подгряваше за ERAS Tour на Taylor Swift в Лондон на стадион „Уембли“, след изпълнение с Lana Del Rey на Hangout Festival през май, в допълнение към това, че стартира собственото си напълно разпродадено Fireworks & Rollerblades Tour, изнасяйки концерти по целия свят.

С предстоящото издаване на „American Heart“, участия на известни фестивали по целия свят и дългоочаквано турне на хоризонта, Boone е на път за още една година, изпълнена с оглавяване на класациите и разбиване на границите.