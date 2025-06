Benson Boone продължава своя възход

Benson Boone продължава да се издига на ново ниво през 2025 г.

Номинираната за Grammy глобална поп сензация издаде на втория си студиен албум – „American Heart“.

Benson споделя и видеоклип към „Mr. Electric Blue“ – песен, която е написал за баща си. Видеото е режисирано от честия му сътрудник Matt Eastin.

По-рано този месец Benson гостува в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, където изпълни наскоро издаденото парче „Momma Song“ и беше първият гост, който някога е правил задно салто от бюрото на Jimmy по време на интервю.

Benson също така озари сцената на Американските музикални награди на 26-ти май с наелектризиращото изпълнение на сингъла „Mystical Magical“, който в момента се изкачва в класациите. Миналия месец той направи и дебюта си в „Saturday Night Live“, изпълнявайки както “Mystical Magical”, така и водещия сингъл от албума “Sorry I’m Here For Someone Else“.

През февруари той изнесе спиращо дъха изпълнение на хита „Beautiful Things“ на 67-мите годишни награди Grammy, където беше номиниран за „Най-добър нов изпълнител“. През април хитмейкърът превзе главната сцена на „Coachella“, където покани изненадващия гост Brian May от Queen за аплодираното хитово изпълнение на „Bohemian Rhapsody“.

Петкратно платиненият хит на Boone – „Beautiful Things“, беше най-стриймваната песен в света миналата година, печелейки „IFPI Global Single Award“ за 2024 г. Завладялата класациите песен вече е надхвърлила 2 милиарда стриймвания в Spotify и над 4 милиарда стриймвания общо от издаването си миналата година. Съвсем наскоро тя счупи рекорда за най-дълго задържало се видео в класацията „Music Video Chart“ на YouTube в САЩ, със 70 последователни седмици до момента.

Включена в аплодирания му дебютен платинено сертифициран албум „Fireworks & Rollerblades“, завладяващият хит се задържа впечатляващите 7 седмици на първо място в класацията „Billboard Global 200“, достигна първо място в радиостанциите с формат „Top 40“, „Hot AC“ и „AC“ и се изкачи до второ място в класацията „Billboard Hot 100“. Песента също така спечели на Boone две награди „Billboard Music Awards“, „MTV Video Music Award“, „iHeartRadio Music Award“, „BMI Champion Award“ и множество глобални отличия.

Boone е на път да направи рекордна година с участия на живо през 2025 г. Неговото северноамериканско турне „American Heart“, включващо спирки в „Madison Square Garden“ в Ню Йорк и „Crypto.com Arena“ в Лос Анджелис, наред с други, беше разпродадено мигновено. Миналата година той подгряваше на „ERAS Tour“ на Taylor Swift в Лондон на стадион „Уембли“, след изпълнение с Lana Del Rey на „Hangout Festival“ през май, в допълнение към това, че стартира собственото си напълно разпродадено „Fireworks & Rollerblades Tour“, изнасяйки концерти по целия свят. Вижте датите на концертите през 2025 г.

"American Heart“ вече е наличен чрез Night Street Records/Warner Records/Орфей Мюзик.

AMERICAN HEART TRACKLISTING:

1.Sorry I’m Here For Someone Else

2. Mr. Electric Blue

3. Man In Me

4. Mystical Magical

5. Reminds Me Of You

6. Momma Song

7. I Wanna Be The One You Call

8. Wanted Man

9. Take Me Home

10. Young American Heart

Турне 2025:

Jul 3 — Milwaukee, WI — Summerfest

Jul 5 — Québec City, Canada — FEQ Festival

Jul 10 — Algés, Portugal — Nos Alive Festival

Jul 11 — Madrid, Spain — Mad Cool Festival

Jul 13 — Berlin, Germany — Lollapalooza Berlin

Jul 15 — Montreux, Switzerland — Montreux Jazz Festival

Jul 16 — Monaco, France — Monte-Carlo Summer Festival

Jul 18 — Paris, France — Lollapalooza Paris

Aug 22 — St. Paul, MN — Xcel Energy Center

Aug 23 — Chicago, IL — United Center

Aug 25 — Columbus, OH — Nationwide Arena

Aug 26 — Cleveland, OH — Rocket Arena

Aug 27 — Detroit, MI — Little Caesars Arena

Aug 29 — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Aug 30 — Montreal, QC — Bell Centre

Sep 2 — Boston, MA — TD Garden

Sep 3 — Philadelphia, PA — Wells Fargo Center

Sep 5 — New York, NY — Madison Square Garden

Sep 6 — Baltimore, MD — CFG Bank Arena

Sep 7 — Raleigh, NC — Lenovo Center

Sep 9 — Nashville, TN — Bridgestone Arena

Sep 10 — Atlanta, GA — State Farm Arena

Sep 11 — Louisville, KY — Bourbon & Beyond Music Festival

Sep 13 — Tampa, FL — Amalie Arena

Sep 14 — Miami, FL — Kaseya Center

Sep 16 — Orlando, FL — Kia Center

Sep 18 — Houston, TX — Toyota Center

Sep 19 — Austin, TX — Moody Center

Sep 20 — Fort Worth, TX — Dickies Arena

Sep 22 — Denver, CO — Ball Arena

Sep 24 — Glendale, AZ — Desert Diamond Arena

Sep 26 — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena

Sep 27 — San Diego, CA — Pechanga Arena San Diego

Sep 28 — Anaheim, CA — Honda Center

Sep 30 — Los Angeles, CA — Crypto.com Arena

Oct 1 — San Francisco,, CA — Chase Center

Oct 3 — Portland, OR — Moda Center

Oct 4 — Vancouver, BC — Rogers Arena

Oct 5 — Seattle, WA — Climate Pledge Arena

Oct 8 — Salt Lake City, UT — Delta Center

Oct 9 — Salt Lake City, UT — Delta Center

Oct 11 — Salt Lake City, UT — Delta Center

Oct 23 — Belfast,, SSE Arena

Oct 24 — Dublin, 3Arena

Oct 26 — Manchester, Co-op Live

Oct 27 — Manchester, Co-op Live

Oct 30 — Glasgow, OVO

Nov 1 — Birmingham, Utilita Arena

Nov 3 — London, The O2

Nov 4 — London, The O2

Nov 5 — London, The O2

Nov 7 —, Cologne, LANXESS Arena

Nov 8 — Belgium, Sportpaleis Antwerp

Nov 10 — Amsterdam, Ziggo Dome

Nov 11 — Amsterdam, Ziggo Dome

Nov 13 — Paris, Accor Arena

Nov 15 — Copenhagen, Royal Arena

Nov 17 — Norway, Unity Arena

Nov 18 – Stockholm, Avicii Arena

Dec 4 — Abu Dhabi, UAE — Abu Dhabi Grand Prix