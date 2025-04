Benson Boone обяви нов албум

Номинираната за Grammy световна поп сензация Benson Boone обяви дългоочаквания си нов албум - “American Heart”.

Benson се развихри на сцената на Coachella, където направи своя дебют миналия петък. В края на своето наелектризиращо изпълнение на основната сцена, той изведе изненадващия гост Brian May от Queen за специално изпълнение на „Bohemian Rhapsody“. Variety го обяви за „точна интерпретация на песента, която е изключително трудна за кавър“, докато Rolling Stone обяви: „Benson е звезда и дори Brian May го знае“. Видеото с изпълнениетo събра над 48 милиона гледания само в Instagram, откакто излязоха на сцената в петък вечер.

Benson за първи път представи „American Heart“ с последния си сингъл „Sorry I’m Here For Someone Else“, първото му издание за годината. Песента бързо се изкачва в радио класациите, като в момента е в топ 20 на Top 40 и Hot AC и в топ 10 на AC. Той пристигна след неговото спиращо дъха изпълнениe на хита „Beautiful Things” на 67-те годишни награди GRAMMY през февруари, където той беше номиниран за “Най-добър нов изпълнител“. Той ще представи още едно специално изпълнение на сцената на „Saturday Night Live“ на 3 май, като дебютира като музикален гост в шоуто.

“Beautiful Things” беше #1 най-стриймвана песен в света миналата година, спечелвайки на Boone глобалната награда за сингъл на IFPI за 2024 г. Пет кратно платинена, песента, завладяваща класациите, вече надхвърли 2 милиарда стриймвания в Spotify и близо 4 милиарда общи стриймвания от пускането си миналата година. Включен в неговия всепризнат, платинено сертифициран дебютен албум „Fireworks & Rollerblades“, световният хит записа впечатляващите 7 седмици на #1 в класацията Billboard Global 200, #1 в Топ 40, Hot AC и AC радио и се изкачи до #2 в класацията Billboard Hot 100. Boone също така спечели две музикални награди Billboard, MTV Video Music Award, iHeartRadio Music Award и множество глобални отличия.

Албумът „Fireworks & Rollerblades“ също включва платинено сертифицирания хит „Slow It Down“ и любимите на феновете „Cry“, „What Do You Want“ и „Pretty Slowly“.

През юни той откри турнето ERAS на Taylor Swift в Лондон на стадион Уембли, след изпълнение с Lana Del Rey на Hangout Festival през май. Той също така се впусна в напълно разпродаденото си турне „Fireworks & Rollerblades“, с което изнася концерти по целия свят.

С предстоящото издание на „American Heart“, изпълнения на емблематични фестивали, като Coachella и Governors Ball и нови дати за турне на хоризонта, Boone е на път за още една успешна година.

“American Heart” ще излезе на 20 юни чрез Night Street Records/Warner Records/Орфей Мюзик.