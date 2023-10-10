Банско Опера Фест 2025 започва на 28 август

От 28 до 30 август на централния площад „Никола Вапцаров“ в Банско ще се проведе 16-тото издание на Банско Опера Фест – най-мащабното досега.

Три вечери под открито небе, международен гост и амбициозна селекция от заглавия ще предложат на публиката разнообразие от музикални стилове и силни гласове. Фестивалът се провежда под егидата на Община Банско, в партньорство с Kempinski Hotel Grand Arena Bansko, а организатор е Monte Productions.

28 август – спектакълът „Аладин“

Сценичната адаптация на класическата история за джина, лампата и сбъднатите желания оживява чрез музиката на Алън Менкен и текстовете на Хауърд Ашман, Тим Райс и Чад Бегуелин. Режисурата е поверена на Петко Бонев, а музикалното ръководство – на Страцимир Павлов. Участват Александър Иванов, Кристиана Атанасова, Калоян Николов и др. Сценография: Ася Стоименова, видео и 3D проекция: Лора Руневска, хореография: Анна Пампулова.

29 август – „Риголето“ от Джузепе Верди

Втората фестивална вечер е посветена на „Риголето“ – една от най-драматичните и музикално богати творби на Верди. Операта, вдъхновена от пиесата „Кралят се забавлява“ на Виктор Юго, рисува мрачен свят на дворцови интриги, човешка слабост и трагична съдба. Сложните взаимоотношения между придворния шут Риголето, неговата дъщеря Джилда и лекомисления Херцог на Мантуа изграждат напрежение, което кулминира в едно от най-въздействащите оперни финали. Режисьор на постановката е Сребрина Соколова, диригент – Светослав Борисов. В ролите: Пламен Димитров (Риголето), венецуелският тенор Рейналдо Дроз (Херцогът на Мантуа), Илина Михайлова (Джилда), Евгений Станимиров (Спарафучиле), солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера Варна.

30 август – Гала вечер с Уго Таркуини

Финалната вечер на фестивала ще бъде отбелязана с бляскава оперна гала с участието на италианския тенор Уго Таркуини – солист с международно признание и роля в редица престижни европейски продукции. На сцената ще се изяви и венецуелският тенор Рейналдо Дроз – глас с топъл, южен тембър и запомняща се интерпретация.

Ще чуем и водещи български оперни солисти: сопраното Илина Михайлова, мецосопраното Михаела Берова, тенорът Артьом Арутюнов, баритонът Пламен Димитров и басът Гео Чобанов. Диригент на вечерта е Светослав Борисов.

Публиката ще се наслади на някои от най-обичаните арии и ансамбли в оперната литература – “La donna è mobile” от “Риголето”, “Nessun dorma” от “Турандот”, “Votre toast” (Тореадорската ария) от “Кармен”, “O Sole Mio”, както и финалната “Наздравица” от „Травиата“, изпълнена от всички солисти.

През 2025 фестивалът въвежда и специална ВИП зона с ограничен брой места. Билетите за тази зона включват място в централния сектор, чаша пенливо вино, лек кетъринг преди началото на представленията и възможност за снимки със солистите след края на вечерта.

Билети ще са налични в мрежата на Eventim и на място в Банско от 1 август.