Предстои 28-то издание на Банско джаз фестивал

От 1 до 10 август джазът ще звучи в Банско от сутрин до вечер.

По този повод в студиото на радио N-JOY гостува Илияна Щерева-Иванова, която е председател на Асоциацията на фестивалите в България и директор на Банско джаз фестивал.

В разговор с водещата Нейа в шоуто "От 10 до 2" тя разказа детайли за 28-то издание на феста.

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.

От тази година концертите от Банско джаз фестивал започват с час по-рано. В 10 ч. в началото на Алеята на джаза ще слушаме изпълненията на ученици в новата програма „Децата в джаза". Час по-късно ще сме на сцена „Млади таланти" в парка. Традиционни са музикалните изпълнения на младите таланти в Джаз точки в града от 17 ч., като към двете на ул. „Гоце Делчев" се добавя още една. Те се обучават на Банско джаз академия, черпейки знание и пример от най-големите имена в джаза у нас и от света.

В академията те ежедневно посещават водени от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов срещи с ярките артисти от голямата сцена в съответния ден, както и ателиета, водени от Вили Стоянов, Михаил Йосифов, Милен Кукошаров, Павлета Семова. Специално за най-малките джаз артисти от „Децата в джаза" ежедневно обучение ще провежда Любомир Денев. Изявите на бъдещите звезди на сцените „Децата в джаза" и „Млади таланти" ще са последвани от традиционните образователни и творчески забавления в парка за цялото семейство.

Пъстротата на джаза ще опознаваме на новата „Световна сцена" в парка от 19 ч., от която ще откриваме как чрез джаза се претворяват национални традиции - на българската поп култура, на Ирландия, на Молдова и др. А след концертите на Голямата сцена на площада от 20:30 ч. почти до полунощ, музиката се пренася на джемсешъни в Ginger Bar & Dinner в обмен на творчески идеи и енергии.

Втори нов елемент в тазгодишното издание на Банско джаз фестивал е отварянето за широката публика на разговорите на журналисти с авторитетите в джаза в „Джаз кафе" от 15 ч. в Народно читалище „Никола Вапцаров - 1894". Всеки почитател на музиката също ще може да зададе своите въпроси на артистите, формиращи жанра днес. Нови в тазгодишното издание на фестивала са и срещите със съвременни български автори от 16 ч. в Дом на изкуствата, от който започва Алеята на джаза. За трета година ще научаваме повече за историята на българското джаз изкуство в „На чаша вино с…" от 18 ч. в читалището.

Топ звезди на джаз сцената, носители на многобройни отличия, включително „Грамита", като New York Voices, Нилс Ландгрен, Катрин Ръсел и Джон Бийсли идват за първи път в България на Банско джаз фестивал. Той представя в началото на перспективна кариера Султан Стивънсън и Анат Коен. Джаз палитрата допълват Джери Бергонци, Джордж Гарзоун, Габриел Палачи, Сара Ленка, Димитрис Василакис. Ще се удивим на детето чудо Йойока в проект с българско участие - на представилия се за първи път у нас именно на Банско джаз фестивал Христо Вичев, който работи в САЩ. Друг българин отвъд океана - Петър Славов, ще свири с Бергонзи и Гарзоун.

Премиерно като лидер у нас слушаме живеещия в Канада Кристиан Александров. Множество български изпълнители подготвят специални проекти за фестивала. Откриването ще е със Звезден бигбенд на Христо Йоцов, тримата Козирози Вили Стоянов, Михаил Йосифов и Димитър Льолев представят написана от всеки от тях музика в CapriHorns, Ангел Демирев ще ни срещне и с акустичното, и с електрическото си трио за първи път в един концерт. Борислав Ясенов ни запознава със своя нов проект, ще танцуваме с Oldies Goldies, по света ще ни понесе Калоян Куманов, а Камелия Тодорова ще направи обзор на кариерата си във финалната концертна вечер. Своя дебют на голяма сцена в лидерска роля ще направи Борис Петков като награда за блестящото си представяне на сцена „Млади таланти" миналата година.

Програмата подготвя Асоциация на фестивалите в България, провеждаща фестивала с Община Банско и с подкрепата на Министерството на културата, а Jazz FM от bTV Radio Group е партньор.