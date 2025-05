Aya Nakamura представя най-новото си парче

Френската поп сензация Aya Nakamura, която получи наградата „Международно въздействие на годината“ на наградите Les Flammes, връчена от артистичния директор на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Thomas Jolly, представя най-новото си парче „Baddies“ с участието на хаитянската звезда Joé Dwèt Filé. Песента излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Nakamura, France's biggest pop star, follows the recent Diamond certification of her Ayra Starr collaboration "Hypé" in France and her recent Billboard cover story with this new song "Baddies," with her first collaboration with Joé Dwèt Filé - the later recently performed during Burna Boy’s Stade de France Paris show for their joint hit single 4 Kampé II - to deliver a vibrant Caribbean chemistry.

Nakamura, най-голямата френска поп звезда, e диамантено сертифициранa за сътрудничеството си с Ayra Starr и сингъла "Hypé" във Франция и скорошната си представяне на корицата на Billboard с най-новата си песен "Baddies". Това е първата ѝ колаборация с Joé Dwèt Filé – който наскоро изпълни с Burna Boy съвместният им хит сингъл „4 Kampé II“ и пресъздаде жизнена карибска химия на шоу в „Stade de France“ Париж.

Наградата не беше изненада, като се има предвид победата ѝ през 2024 г, в категорията „Жена изпълнителка на годината“ на France Music Awards, последвана от откриващото ѝ изпълнение за Vogue World през юни заедно с Bad Bunny, облечена за този повод в рокля по поръчка на Jean-Paul Gaultier.

Месец по-късно, по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри, пред приблизително 1 милиард зрители по целия свят, тя се присъедини към Републиканската гвардия, за да изпълни мегахитовете си „Djadja“ и „Pookie“ от албума си „NAKAMURA“ пред публика с над 1,5 милиона зрители. Албумът и до днес е най-стриймваният френски албум на всички времена според Billboard. Нейното олимпийско изпълнение постави и нов рекорд като най-гледано събитие в историята на френската телевизия с над 36 милиона зрители.

Официалното видео на „Baddies“, заснето в слънчевия район на Барселона, издига енергийната аура на Aya със зашеметяващи визуализации.