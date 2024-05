Avril Lavigne издава албум с най-добрите си хитове

Броени дни преди началото на американското си турне, осемкратно номинираната за GRAMMY звезда Avril Lavigne обявява първия си албум Greatest Hits, който ще излезе на 21 юни. Колекцията включва 20 любими на феновете парчета, които певицата ще представи в поредица от незабравими концерти през 2024 г. Турнето ѝ The Greatest Hits стартира в сряда, 22 май, във Ванкувър.

Освен премиерата на компилацията през юни, четири от студийните албуми на Avril - Under My Skin, Best Damn Thing, Goodbye Lullaby и Avril Lavigne - ще бъдат издадени за първи път на винил, включващи бонус песни, които преди това са били достъпни само в дигитален формат.

Avril е влязла в музикалната историята, разбила е редица рекорди и си е проправила път като безкомпромисен артист. Освен че е продала 50 милиона албума по целия свят, тя има 8 номинации за GRAMMY в категории като „Най-добър нов изпълнител“ и „Песен на годината“. През 2022 г. Lavigne получава своя звезда на Алеята на славата в Холивуд, а следващата година е добавена и на Алеята на славата в Канада.

The Greatest Hits – траклист:

01. Sk8er Boi (Let Go/single - Arista 2002)

02. Girlfriend (The Best Damn Thing/single - RCA 2007)

03. What the Hell (Goodbye Lullaby/single - RCA 2011)

04. Complicated (Let Go/single - Arista 2002)

05. Don't Tell Me (Under My Skin/single - Arista/RCA 2004)

06. I'm A Mess (with Yungblud) (Love Sux Deluxe/single - Elektra/DTA 2022)

07. He Wasn't (Under My Skin/single - Arista/RCA 2005)

08. Losing Grip (Let Go/single - Arista 2003)

09. My Happy Ending (Under My Skin/single - Arista/RCA 2004)

10. Bite Me (Love Sux/single - Elektra/DTA/2021)

11. Nobody's Home (Under My Skin/single - Arista/RCA 2004)

12. I'm With You (Let Go/single - Arista 2002)

13. When You're Gone (The Best Damn Thing/single - RCA 2007)

14. Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly) (Love Sux/single - Elektra/DTA 2022)

15. Smile (Goodbye Lullaby/single - RCA 2011)

16. Love It When You Hate Me (feat. blackbear) (Love Sux/single -

Elektra/DTA 2022)

17. Rock n Roll (Avril Lavigne/single - Epic 2013)

18. Here's To Never Growing Up (Avril Lavigne/single - Epic 2013)

19. Keep Holding On (The Best Damn Thing/"Eragon" soundtrack/single - RCA

2006)

20. Head Above Water (Head Above Water/single - BMG 2018)