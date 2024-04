Ava Max издаде нов сингъл

Мултиплатинената глобална поп сензация Ava Max продължава своята невероятна 2024 година с премиерата на впечатляващия нов сингъл „My Oh My“.

Песента е продуцирана от Inverness (Royal & the Serpent, ONE OK ROCK) и е написана от Ava съвместно с J Bach, Sam Martin и Charles Roberts Nelsen. Парчето излиза заедно с официално музикално видео, режисирано от Hunter Moreno и с хореография от Matt Steffanina, което направи своята премиера в MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop и на билбордовете на Paramount Times Square. Освен това „My Oh My“ беше включен в отразяването на Opening Day 2024 на MLB по MLB Network и свързаните с тях акаунти в социалните мрежи.

Идеалният химн за началото на нощ в града, „My Oh My“ е най-новото парче от неспирната поредица от денс-поп хитове на Ava Max, включително наскоро издадения хит „Whatever“ на Kygo и Ava Max, който вече е събрал над 115 милиона глобални стриймвания от издаването си през януари, като тази седмица парчето достигна #8 в британската еърплей класация. Обявено от „Billboard“ за „безспорен клубен хит“, парчето, което достигна номер 1 в родината на Kygo – Норвегия, и влезе в топ 10 в няколко държави, включително Белгия, България, Хърватия и Швеция, е придружено от официален музикален видеоклип, който вече е събрал 18 милиона гледания. Освен това Ava и Kygo се обединиха за едно вълнуващо телевизионно изпълнение на живо на „Whatever“ в „Jimmy Kimmel Live“ на ABC.

Снимка: WMG

“My Oh My” е първото самостоятелно издаване на сингъл на Ava след миналогодишния втори албум – „Diamonds & Dancefloors“. Албумът, който следва платинено сертифицирания хитов дебют на Ava – „Heaven & Hell“ от 2020 г., е подчертан от страстно самоуверени сингли като „Ghost”, „One of Us”, „Cold As Ice”, „Dancing’s Done”, „Weapons“, „Maybe You’re The Problem“ и „Million Dollar Baby“, последният от които е придружен от официално видео, режисирано от Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney), което до момента може да се похвали с над 41 милиона гледания. Освен това официалното видео към нейния глобален платинено сертифициран #1 хит „The Motto“ с участието на Tiësto, е събрало над 165 милиона гледания.

„My Oh My“ вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

„Choose Your Fighter“ на Ava беше сред фаворитите на феновете, включени в „Barbie The Album“ – албумът на Atlantic Records, носител на награда Grammy. Оглавяващият глобалните класации музикален спътник на одобрения от критиката филм „Barbie“ е с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling като Barbie и Ken и е разпространяван от Warner Bros. Pictures. Освен това през 2023 г. Ava си партнира с бразилския DJ Alok за глобалния денс хит „Car Keys (Ayla)“, придружен от официално видео.

Снимка: WMG

Миналата година Ava също така беше на най-мащабното си световно турне до момента, с разпродадени концерти в Европа и Обединеното кралство, правейки спирки в Обединеното кралство, Белгия, Франция, Холандия, Норвегия, Швейцария, Италия, Португалия, Германия, Испания и Финландия. Датите в Северна Америка бяха подчертани от спирки на такива престижни места като „Irving Plaza“ в Ню Йорк и „The Fonda Theatre“ в Лос Анджелис.