Asia Motor Show Sofia 2026 ще се състои от 22 до 26 октомври

Публикувано на 02 Април 2026
Снимка: Expo Team

За първи път в България ще се проведе специализирано изложение, посветено изцяло на азиатската автомобилна индустрия.

Asia Motor Show Sofia 2026 ще се състои от 22 до 26 октомври в Арена 8888 София и ще представи най-голямата селекция от китайски, японски и корейски автомобилни марки в страната.

Събитието ще събере на едно място водещи брандове като BYD, Geely, Dongfeng, BAIC, GWM, KGM, Kia, Mazda, Subaru, MG, Leapмotor, Lynk & Co, Voyah и още много други, които днес определят развитието на автомобилния пазар и технологиите в мобилността. Посетителите ще имат възможност да видят десетки нови модели, електрически и хибридни автомобили, както и най-актуалните решения в автомобилната индустрия. 

Една от основните атракции ще бъде тест драйв зоната, където всеки ще може да изпробва избрани модели в реални условия и да усети разликата зад волана.

Asia Motor Show Sofia 2026 не е само изложение, а преживяване. Програмата включва зони за забавление за малки и големи, азиатска food зона, игри, награди и активности за посетителите през всички дни на събитието. Изложението ще се проведе върху мащабни площи, които осигуряват комфортно посещение и възможност за пълноценно разглеждане на всички участници. За удобство на гостите е осигурен безплатен паркинг с над 800 места.

Asia Motor Show Sofia 2026 - Не го пропускайте!

Дати: 22–26 октомври 2026
Място: Арена 8888 София

https://www.asiamotorshow.eu/

