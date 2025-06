Певецът и автор на песни Alex Warren анонсира издаването на новия си албум.

Албумът ще включва всички песни от „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, издаден миналата есен, заедно с 10 изцяло нови парчета. Сред тези нови парчета са хитът на Warren „Ordinary“ и най-новото му издание „Bloodline (with Jelly Roll)“. По-голямата част от албума е написана в съавторство на Alex Warren с Cal Shapiro, Mags Duval и продуцирана от Adam Yaron. Докато „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“ се фокусира върху справянето с мъката, „You’ll Be Alright, Kid“ обръща страницата с изцеление, устойчивост и оптимизъм.

Анонсът на албума идва веднага след най-новото издание на Аlex - „Bloodline (с Jelly Roll)“. „Bloodline“, което дебютира в Топ 10 на Spotify US Streaming Chart и имаше най-висок стрийминг дебют в Spotify на 23 май. С близо 3 милиона стриймвания, това е най-популярната дебютираща песен, както в САЩ, така и в световен мащаб. Придружаващият го музикален видеоклип беше пуснат миналата седмица. Гледайте го ТУК. Режисиран от B.K. Barone, Alex и Jelly Roll участват в музикалния видеоклип, чието действие се развива в Средновековието.

„Bloodline“ следва разтърсващия хит на Warren - „Ordinary“, издаден през февруари, който получи възторжени отзиви, като до момента е бил стриймван над половин милиард пъти и оглавява класациите. Хитът е №1 в Billboard Hot 100 тази седмица и е на първо място в класацията за песни на Billboard Global 200 в продължение на пет седмици. „Ordinary“ е не само първият хит на Warren в топ 10 в Billboard Hot 100, но и го прави първия мъж изпълнител, получил първо място в Hot 100 тази година.

„Ordinary“ също така прекара 11 поредни седмици на първо място в британската класация. Това е най-дълго задържаното първо място в Обединеното кралство на американски мъж изпълнител от повече от 60 години и най-дълго задържаното първо място през 2020-те. „Ordinary“ също продължава да се изкачва в топ 3 в Топ 40 радио класации. Към днешна дата той има над 1,4 милиарда стриймвания през кариерата си.

Съвсем наскоро Warren направи своя дебют на церемонията по награждаване със завладяващо изпълнение на Американските музикални награди през 2025 г. По-рано тази година Warren направи и своя вечерен дебют с изпълнение на "Ordinary" в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Той също така изпълни песента с Ed Sheeran в местен бар около Coachella.

Warren в момента започва разпродаденото си турне „Cheaper Than Therapy“, което ще включва турне в големи градове в Европа и Северна Америка. Наскоро той обяви и 15-дневно удължаване на концертите в допълнителни градове в САЩ, което означава общо 62 дати.

„You’ll Be Alright, Kid“ ще излезе на 18 юли. Предварителна поръчка на албума можете да направите тук. Албумът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

You’ll Be Alright, Kid Track List:

DISC ONE

1. Eternity

2. The Outside

3. First Time on Earth

4. Bloodline (with Jelly Roll)

5. Never Be Far

6. Ordinary

7. Everything

8. Getaway Car

9. Who I Am

10. You Can't Stop This

DISC TWO

1. Burning Down

2. Catch My Breath

3. Carry You Home

4. Troubled Waters

5. Heaven Without You

6. Before You Leave Me

7. Save You a Seat

8. Chasing Shadows

9. Yard Sale

10. You’ll Be Alright, Kid

За Alex Warren

Процъфтяващият поп изпълнител Alex Warren е една от пробивните звездите през 2025 г. в световен мащаб. С впечатляващите над 1,4 милиарда стриймвания в кариерата си и над 41 милиона слушатели месечно в Spotify, хитът му „Ordinary“, издаден през февруари, завладява света. С над 500 милиона стриймвания, песента в момента е на #2 в “Billboard Hot 100”, на #1 в класацията за песни на Billboard – “Global 200” и продължава да се изкачва в класацията на радиостанциите с формат „Top 40“, като тази седмица е в топ 10. Парчето току-що достигна 8-мата си поредна седмица на #1 в британската класация за песни и продължава да се задържа стабилно там. „Ordinary“ е и на #1 място в класацията “Top 50” на Spotify в САЩ и продължава да заема 1-во място в “Today’s Top Hits” през последните няколко седмици. Alex направи разтърсващо изпълнение по време на дебюта си в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, с акустично изпълнение на версия с Ed Sheeran на „Coachella“ и се присъедини към Jelly Roll по време на „Stagecoach“.

В допълнение към постиженията си, Alex беше обявен за януарския „Chartbreaker“ от Billboard с песента си „Burning Down“, към която се присъедини Joe Jonas за преобразена версия. Сингълът отбеляза първото влизане на Alex в Billboard Hot 100 и вече е натрупал над 185 милиона стриймвания, оглавявайки глобалните класации в 8 държави. Той продължава рекордния си успех с участия на живо, впускайки се в разпродаденото си хедлайн турне „Cheaper Than Therapy Global Tour“, което ще посети 47 града в Европа и Северна Америка.

През 2024 г. Warren издаде своя аплодиран дългосвирещ дебютен албум „You’ll Be Alright Kid (Chapter 1)“, който мигновено се изстреля в класациите по целия свят. Албумът е допълнително подчертан от световния успех на Warren с друга забележителна песен – „Carry You Home“, която събра близо половин милиард стриймвания в цял свят. Известен със своите уязвими поп мелодии, страстни вокали и лирична откровеност, Warren спечели феновете с тези дълбоко лични сингли. Той беше включен в списъка “Talented Emerging Artists Making Their Mark“ на „People Magazine“, „Artist Accelerator Program“ на „Sirius XM“ и беше обявен за един от артистите, които да следим през 2025 г. от „Tidal“ и „Amazon Music“. Съвсем наскоро той беше обявен за „On The Verge“ изпълнител от „iHeart Radio“.