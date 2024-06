Сцената на A to jazZ тази година посреща над 30 артисти

Фестивалната програма на най-голямото градско културно събитие A to JazZ тази година превръща Южен парк II в мащабна сцена за уърлд музика, нови български артисти и утвърдени джаз таланти с над 30 изпълнители и авторска музика от САЩ, Франция, Полша, Испания, Холандия, Белгия, Португалия, Австрия, Конго, Бенин, Великобритания, Мароко, Турция, Гърция, Китай и други точки на света.

Акценти от българска страна са дебютиращите Postcard, Новините в джаза с Михаил Йосифов, модерният фюжън проект Frantik Zen с изпълнители от България и Испания, и много други. Фестивалният парк посреща посетителите и с редица целодневни активности - традиционната арт зона с най-много артисти и изложители от всички издания до сега, инсталации, вдъхновени от градската среда и култура, както и детските образователни музикални срещи, спортни активности в джаз ритми и легендарните джем сешъни в РЦСИ “Топлоцентрала”.

Първият ден на фестивала е посветен изцяло на шоукейс талантите, избрани да представят своите музикални проекти тази година сред повече от 200 артисти от 29 държави. Фестивалът открива дванадесет таланти за публика и международни делегати сред които полската група Chrust, съчетаваща модерни етно мотиви, чувственото дамско трио Sinafi от Истанбул, саксофонистът с фолклорни мотиви Александър Михайлов, португалският китарист Manel Ferreira, вълнуващите дъб, груув и джаз музиканти от Kosmo Sound и неповторимият афро стил с блус и фънк нотки на Serge Ananou.

На 5 юли Postcard ще представят дебютния си албум „Stories“ с авторска музика на всеки един от музикантите, а Александър Славчев ще се качи на сцената с дебютния си соул албум. Откритието на полската джаз сцена Kinga Głyk ще изсвири своя пети албум, продуциран от основателя на Snarky Puppy Майкъл Лийг. В събота музикалната селекция ще преведе зрителите през няколко жанра в модерен синтез и съвременно звучене с Георги Илиев и неговия алтернативно-експериментален проект Mista Future, PeYotoff на соло китаристът Петър Йотов и бандата Austrian Syndicate. Фестивалът ще завърши с етно ансамбъла YIK-CCN от монголските степи от Пекин, музикалната формация на виртуозния тромпетист, аранжор и композитор Михаил Йосифов – Новините в джаза, и философския поглед върху музиката на каталунския саксофонист Арнау Гарофе Фарас с проекта му Frantik Zen, който от години живее и твори в България.

Всяка вечер музикалната градация завършва с легендарно изпълнение от хедлайнерите на тазгодишното издание – трибют проектът McCoy Tyner Legends, посветен на пиано гения Маккой Тайнър (петък – 5 юли), представен от легендите Антонио Фарао, Чико Фрийман, Стив Туре, Авери Шарп и Рони Бъридж. Несравнимата Сирил Еме, израснала под звуците на фестивала на Джанго Райнхард, ще представи най-новия си албум “На ръба” (6 юли). Последната фестивална вечер ще закрие изпепеляващото дуо KNOWER, оглавяваща ново музикално движение в Ел Ей, начело с номинирания за Грами барабанист-продуцент Луис Коул и певицата Женевиев Артади, но в цял състав от 6 души на сцената (7 юли). Безспорно тази година музикалната програма на A to JazZ е по-цветна от всякога.

От 4 до 7 юли фестивалният парк традиционно ще забавлява многохилядната аудитория с различни активности през целия ден. Мащабният арт базар тази година обединява повече изложители от всякога, а инсталациите из парка ще вдъхновяват посетителите към устойчив начин на живот и грижа за природата. Едни от най-атрактивните брандове в града ще поддържат фестивалното настроение в обособената street & food зона, където посетителите ще могат да се сдобият с фестивални чаши за многократна употреба, да се грижат за природата чрез разделно събиране на отпадъците, както и да депозират своите пластмасови бутилки.

Паралелната програма в РЦСИ Топлоцентрала продължава мисията на фестивала да развива уважение и любопитство към музиката у най-малките с музикалните работилници A to JazZ Kids, както и да обединява различни стилове, таланти и опит във виртуозните вечерни джем сешъни. Градския фестивал се грижи и за добрия фестивален тонус със сутрешни A to JazZ Йога практики и A to JazZ групови тренировки на терасата отново със свободен достъп.

A to JazZ се провежда с подкрепата на Столична община - Календар на културните събития, Министерство на културата, Министерство на туризма, Национален фонд “Култура”, Италианския културен институт, Френския институт в България, Институт Сервантес, Полския институт в София, Европейската шоукейс платформа за уърлд музика “Upbeat” и Европейския съюз. A to JazZ е член на Yourope - Европейска фестивална асоциация и Европейската джаз мрежа.