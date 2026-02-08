Дари любов с диамант от BirSe

Този Свети Валентин любовта блести повече от всякога с бижутата на BirSe и специалната игра на радио N-JOY.

Настрой се на вълните на любовта, слушай любимото радио и се включи в играта, като отговориш на дневния въпрос във Facebook страницата на N-JOY.

Кажи най-скъпоценното „Обичам те“ с BirSe. Подари частица от себе си и участвай всеки ден, защото в петък ще изтеглим голямата награда – колие от бяло злато с диамант от BirSe.

Бъди в ритъма на любимите хитове по радио N-JOY и превърни Свети Валентин в истински бляскав празник с бижутата на BirSe.

Прочети пълните условия на играта тук.

Специално за празника −14% на диаманти и −20% на сребърни бижута в BirSe.bg.