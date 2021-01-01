ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Офис настроение“

I. Организатор на играта „Офис настроение“

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира на 30.03.2026 г. след 10:00 часа и продължава до 14:00 часа, на 01.05.2026 г. включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата и на Instagram страницата на радио N-JOY.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook или в Instagram и се включи в дневното предизвикателство със своя снимка или коментар под публикацията с въпроса във Facebook страницата или в Instagram страницата на радио N-JOY.

6. Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта на Facebook профила на радио N-JOY след 10:00 часа ще бъде публикуван пост, който съдържа различно предизвикателство. Всеки желаещ да се включи в Играта следва да участва в предизвикателството за деня от понеделник до петък до 13:30 часа. Със своя снимка или коментар той автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след 13:30 часа в петък, не участват за тегленето на наградата.

7. Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта ще бъде публикуван пост, който съдържа различно предизвикателство. Всеки желаещ да участва в Играта в Instagram профила следва да се включи в на предизвикателството до 13:30 часа в петък, да тагне на радио N-JOY и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на подаръците в петък.

8. Всеки участник, включил се в предизвикателството, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на участията си през седмицата.

IV. Награди

9. 5 броя награди за 5-ма участници в Instagram и 5 броя награди за 5-ма участници във Facebook.

10. Наградите в Играта се осигуряват РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

12. Тегленето на наградите ще бъде извършвано на случаен принцип, всеки петък от периода на играта , след 13:30 часа. Участия, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите.

13. Печелившите участници в Играта във Facebook страницата на радио N-JOY се обявяват чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговор, в ефира на радио N-JOY, между 13:300 и 14:00 часа в последния делничен ден от седмицата. Имената на всички печеливши участници се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

14. Facebook и Instagram профилът, от който участникът е се е включил, служи като идентификация за конкретния участник.

15. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес, адрес на електронна поща и телефон за връзка, в срок до един месец след изтеглянето, на лично съобщение съответно във Facebook или Instagram страницата на радио N-JOY– https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/; https://www.instagram.com/radionjoybg/?hl=bg, от профила, от който е участвал. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

16. Наградите се изпращат от Радиото по куриер (до населено място на територията на Република България) в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник в ефира на радио N-JOY. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер и подписване на приемо-предавателен протокол.

17. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

18. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

19. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

20. Организаторите не носят отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

Данъчна информация

21. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) или 100 (сто) лева, с ДДС, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. В приложимите случаи, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в Националната агенция за приходите, за дължимия данък.

За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни, включително три имена и ЕГН, за оформяне и подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Радиото. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Информация, свързана със защита на личните данни

22. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник, както и изпълнение на данъчните задължения на организатора. След приключване на Играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите, с изключение на тези лични данни, за които Радиото и/или негови търговски партньори имат законово задължение да съхраняват за данъчни или други цели, за съответния нормативно установен срок.

23.1 Администратори на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR):

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11, данни за контакт: e-mail: [email protected],

23.2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното обработване:

За целите на участието в Играта,

Радиото събира и обработва следните данни на участниците: профил в социалната мрежа „Facebook“ (Facebook), профил в социалната мрежа „Instagram“ (Instagram) и цялата информация, направена публично достояние от участника на съответния му профила във „Facebook“ и/или „Instagram“, която може да бъде достъпена от Радиото.

Основание за обработване е даденото съгласие на участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а„ от GDPR, който участвайки в Играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

23.3 Лични данни на печеливш участник, обработвани във връзка с получаването на награда:

С цел получаване на награда, съгласно настоящите правила, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави: две имена, телефонен номер, адрес на електронна поща и точен адрес за доставка, за получаване на наградата;

Основание за обработване на следните данни: две имена, телефонен номер, адрес на електронна поща, точен адрес за доставка, за получаване на наградата, е договорно отношение между Радиото и печелившия, по-конкретно, участие в Играта и предоставяне на награда от страна на Радиото, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR.

Основание за обработване на три имена и ЕГН е законово задължение на Радиото във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „в“ от GDPR

23.4. Получатели/категории получатели на данните

Личните данни, необходими за участието в Играта и получаването на награда – две имена, телефонен номер, адрес на електронна поща и точен адрес за доставка, за получаване на наградата, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Радиото, участващи в организацията на Играта.

Информацията за три имена и ЕГН ще бъде предоставена на Национална агенция за приходите, с декларацията, която Радиото, като огранизатор на Играта, е длъжен да подаде.

С участието си в Играта печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на негови търговски партньори, както и на Националната агенция за приходите, с оглед изпълнение на законовите и договорни задължения на Радиото във връзка с Играта.

23.5. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните, необходими за участие в Играта (т.25.2.), ще бъдат обработвани до изтеглянето на всички печеливши участници и потвърждаване от тяхна страна за приемане на наградата.

Личните данни, необходими за получаване на наградата (т.25.3.), по-конкретно: две имена, телефонен номер, адрес на електронна поща и точен адрес за доставка, за получаване на наградата, ще бъдат заличени след получаване на наградите от съответните печеливши участници.

Личните данни, необходими за изпълнение на законовите задължения на Радиото, като организатор на Играта, съгласно приложимото данъчно законодателство, ще бъдат заличени след 11 години, съгласно законовите срокове за съхранение на счетоводна документация.

23.6. Вашите права, като субект на данни

Съгласно GDPR, участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време, чрез премахване на коментара от публикацията на Радиото, която е част от Играта, съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, съответният участник губи правото на участие в Играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

23.6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11, данни за контакт: e-mail: [email protected].

24. С участието си в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

25. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

26. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на Facebook страницата или Instagram страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/; https://www.instagram.com/radionjoybg/?hl=bg, материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

27. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

28. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

29. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

31. Задълженията на Организатора се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

32. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.