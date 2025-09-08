Правила на играта “Готови за успех с радио N-JOY и езикова школа „Престиж“!“
- Организатори:
- Организатори на играта “Готови за успех с радио N-JOY и езикова школа „Престиж“!“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”).
- Продължителност на Играта
- Играта стартира на 08.09.2025. в 08:00 часа г. и продължава до 12.09.2025 г. до 17:00 часа, включително („срок на Играта“).
- Механизъм и условия за участие в Играта
- Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук профила на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
- В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Фейсбук и отговори на зададен дневен въпрос от Играта във фейсбук страницата на радио N-JOY чрез коментар под публикацията за деня.
- Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта на Фейсбук профила на радио N-JOY след 08:00 часа ще бъде публикуван пост, който съдържа един и същи въпрос с различно изображение всеки ден.
6. Всеки желаещ да участва в Играта следва да хареса Фейсбук страницата на езикова школа „Престиж“ и да сподели отговор до 17:00 часа на деня със съответната публикацията, чрез коментар, съответстващ на условието на играта, и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградата в петък. Коментари, направени след 17:00 часа, не участват за тегленето на наградата.
- Печелившият участник в Играта, общо един за периода на активността, ще бъде избран на случаен принцип, чрез томбола.
- Награди
- 8. Наградата за целия срок на играта е една /1/ – абонамент за безплатен курс в езикова школа „Престиж“. Ако наградата се ползва от възрастен, продължителността на обучение е три месеца, а ако се ползва от дете, то продължителността е от октомври до юни и давност на ползване при двата случая - една година от обявяването на печелившия на наградата.
- 2. В края на срока на играта, в петък, 12.09., един участник, измежду публикувалите своя коментар със споделени двама близки и харесал Фейсбук страницата на езикова школа „Престиж“, ще спечели безплатно обучение /курс за възрастни с времетраене два и половина-три месеца/.
- Наградите в Играта се осигуряват от „Престиж Скуул“ ЕООД, ЕИК 206218673
- Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
- Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото между 17:00 и 18:00 часа в последния ден на активността. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали отговор до 17:00 ч. във всички дни от активността. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите. Печелившият участник се обявява чрез съобщаване на името от Фейсбук профила, от който е публикуван отговор, в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа в петък, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
- Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.
- С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка, в срок до 18:00 часа на 18.09.2025 г., на лично съобщение във Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
- Наградата на печелившия участник се изпраща от Радиото по електронната поща в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник в ефира на радио N-JOY. Получаването на наградата на място при записване за курс става само срещу легитимиране с документ за самоличност в самата школа.
- Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организатора начин в посочения от тях срок. Наградите се получават лично от спечелилия участник.
- Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.
- Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
- Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.
- Други условия
- С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.
- Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.
- Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
- Организаторът не носи отговорност за профили, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за отговори, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.
- Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.
- Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
- При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].
- Задълженията на Организатора се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
- С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
- Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.