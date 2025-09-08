Правила на играта “Готови за успех с радио N-JOY и езикова школа „Престиж“!“

Организатори: Организатори на играта “Готови за успех с радио N-JOY и езикова школа „Престиж“!“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”).

Продължителност на Играта Играта стартира на 08.09.2025. в 08:00 часа г. и продължава до 12.09.2025 г. до 17:00 часа, включително („срок на Играта“).

Механизъм и условия за участие в Играта Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук профила на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Фейсбук и отговори на зададен дневен въпрос от Играта във фейсбук страницата на радио N-JOY чрез коментар под публикацията за деня.

Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта на Фейсбук профила на радио N-JOY след 08:00 часа ще бъде публикуван пост, който съдържа един и същи въпрос с различно изображение всеки ден.

6. Всеки желаещ да участва в Играта следва да хареса Фейсбук страницата на езикова школа „Престиж“ и да сподели отговор до 17:00 часа на деня със съответната публикацията, чрез коментар, съответстващ на условието на играта, и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградата в петък. Коментари, направени след 17:00 часа, не участват за тегленето на наградата.

Печелившият участник в Играта, общо един за периода на активността, ще бъде избран на случаен принцип, чрез томбола.

Награди 8. Наградата за целия срок на играта е една /1/ – абонамент за безплатен курс в езикова школа „Престиж“. Ако наградата се ползва от възрастен, продължителността на обучение е три месеца, а ако се ползва от дете, то продължителността е от октомври до юни и давност на ползване при двата случая - една година от обявяването на печелившия на наградата.

2. В края на срока на играта, в петък, 12.09., един участник, измежду публикувалите своя коментар със споделени двама близки и харесал Фейсбук страницата на езикова школа „Престиж“, ще спечели безплатно обучение /курс за възрастни с времетраене два и половина-три месеца/. Наградите в Играта се осигуряват от „Престиж Скуул“ ЕООД, ЕИК 206218673

Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото между 17:00 и 18:00 часа в последния ден на активността. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали отговор до 17:00 ч. във всички дни от активността. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите. Печелившият участник се обявява чрез съобщаване на името от Фейсбук профила, от който е публикуван отговор, в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа в петък, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка, в срок до 18:00 часа на 18.09.2025 г., на лично съобщение във Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

Наградата на печелившия участник се изпраща от Радиото по електронната поща в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник в ефира на радио N-JOY. Получаването на наградата на място при записване за курс става само срещу легитимиране с документ за самоличност в самата школа.

Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организатора начин в посочения от тях срок. Наградите се получават лично от спечелилия участник. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата. Други условия С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът не носи отговорност за профили, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за отговори, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected] .

Задълженията на Организатора се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.