В рубриката „Марс и Венера“ с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова днес е време за нова тема. Това може да е не само астроновината на седмицата, но дори и на годината.

Преминаването на Плутон във Водолей - това е голямо събитие, тъй като ще продължи до 2044 година.

Планетата Плутон е символ на големите трансформации, а Водолей управлява човечеството, свободата, революциите, новите технологии.

Какви са прогнозите на астролога може да чуете в аудиофайла на страницата.