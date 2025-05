„И розата сама да е“ и „Дъждовен ден“

Четвъртъците в шоуто на Инспектор N-JOY са посветени на книгите в рубриката "За книгите и други приятели", а Станислава Георгиева-Съни отново ни предложи по едно заглавие за възрастните и по едно за децата.

Мюриел Барбери с романа „И розата сама да е“ ни потапя в простотата на закодираните послания така, както се случва в едно хайку. Преоткриваме самурайския дух и силата на бащината любов – в тази книга всяко действие е подчинено на тази сила и на едно прозрение – че най-тежко е да не си успял да дадеш.

Как един дъждовен ден може да бъде блестящ? Ами с блестящ чадър, разбира се.

Такъв е чадърът на Ежко в детската книжка „Дъждовен ден“ от Кристина Бътлър.

Каква е идеята на книгата? Че в беда всички сме еднакво уязвими, и различията се изглаждат, и всеки е еднакво ценен в приноса си за благото на другия.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.