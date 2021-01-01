„Soundcheck“ със Stormy e предаването, което настройва за следобедната доза музикални новини, премиери, фестивали, албуми и всичко най-важно от света на рока.

„Soundcheck“ не е просто информационен поток, а предаване, което следи най-новото в музиката, поставя го в контекст и показва как рокът се вписва в днешната културна картина. Тук новите заглавия срещат истории и гледни точки, които помагат да разберем мястото на рока днес, но не само като звук, а като цялостно преживяване, оформящо идентичност и нагласи.