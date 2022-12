С Мария Жекова подготвяме пуйка в саламура и консумираме месото по устойчив начин

Мария Жекова се присъединява към рубриката "Вкусът на празниците" по радио N-JOY.

Настоящата носителка на титлата MasterChef на България и водеща на предаването "Вкусът на България" по bTV разговаря с водещата на предаването "От 10 до 2 с Нейа" и ще ни разкрие в пет части своето празнично меню.

Първото, на което Мария избра да се спре, е отнемащото повече време и предварителна подготовка.

В аудиозаписа чуйте как да си направите саламура, за да подготвите пуйка или друго предпочитано месо, как е най-добре да избирате този тип храна, за да е устойчива консумацията й, както и как да бъдем най-адекватни към природата.

