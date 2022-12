Вкусът на празниците: Сърми от топинамбур за Бъдни вечер

Как ви звучи да си приготвите сърми с топинамбур за Бъдни вечер?

В рубриката "Вкусът на празниците" шеф Севда Димитрова ни разкрива любопитни факти за един зеленчук, с който можем да разнообразим трапезата си.

Хората често го подминават на пазара или в супермаркета, не е сред модерните продукти, които напоследък масово се използват и въпреки че е сезонен зеленчук, мнозина го пренебрегват.

Шеф Севда Димитрова припомни, че плодовете и зеленчуците имат най-добра хранителна стойност и са най-вкусни именно, когато ги консумираме в техния сезон. "Няма какво да се лъжем, посред зима, от едни домати няма как да очакваме вкус", каза тя.

По тази причина ни разкри повече детайли за един зеленчук, който е известен с различни имена, но на практика е един и същ продукт - земна ябълка, гулия, йерусалимски артишок или топинамбур. Колкото и последното да звучи "фръц", пак става дума за едно и също.

Идеята на шеф Севда Димитрова за разнообразяване на трапезата на Бъдни вечер е да го използвате в плънката за постните сърми. Той също така може да бъде изпечен, сварен, изпържен и маринован.

В аудиофайла чуйте разговора на водещата на рубиката "Вкусът на празниците" Нейа с шеф Севда Димитрова и разберете как кулинарката е изненадвала гостите в ресторанта си със "загадка" от пюре от гулия, чипс от земна ябълка или туршия от топинамбур.