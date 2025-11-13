Мюзикълът „Grease“ пристига в София през февруари

Един от най-влиятелните и обичани мюзикъли на всички времена, „Grease“, пристига за мащабен спектакъл в зала 1 на НДК, за да пренесе публиката право в златната ера на 50-те.

На 26 и 27 февруари София ще се потопи в света на рокендрол мечтите, розовите якета и безразсъдната младост.

Българската публика ще има изключителната възможност да чуе култовите “You’re the One That I Want”, “Greased Lightnin’”, “Summer Nights”, които ще прозвучат на живо, вплетени в безкрайната, бунтарска любовна история между Санди и Дани.

Обичан по целия свят, „Grease“ е глобален попкултурен феномен, оставил следа от Бродуей и Холивуд чак до Дубай. Представен от Fest Team, в сътрудничество с People Entertainment Group и MAC Global, този впечатляващ сценичен спектакъл оживява в духа на Райдъл Хай с ярки костюми, динамична хореография и непреходния чар, който е пленявал поколения.

„Grease” е усещане за свобода, младежка дързост и сладките тръпки на първата любов. Това е вечната формула за добро настроение, която отново и отново покорява сцените по света.

***

Режисьор: Nigel West

Хореограф: Matt Wesley

Музикален директор – супервайзор: Jae Alexander

Сценография и костюми: Mary Tsagkari

Костюм ко-дизайнер: Ioanna Kalavrou

Звук: Matt Ground

Осветление: John Rainsforth

Билетите за представленията в 19:30 на 26 и 27 февруари са вече в продажба на цени от 88 лв. до 180 лв. в Ticketstation и Eventim.