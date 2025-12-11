Лъчо от СкандаУ и Светлин Къслев с обща песен

Лъчо от СкандаУ и Светлин Къслев обединиха сили нов сингъл.

„Безцветни очи“ е песен, която ни напомня, че нещата в любовта не винаги се случват както сме си ги представяли, понякога остават само неизказани въпроси и споменът за начина, по който човекът срещу нас ни е карал да се чувстваме. Парчето, вече налично във всички дигитални платформи, се разпространява от Warner Music чрез Орфей Мюзик – изключителен лицензиант за България.

Светлин Къслев се свързва с Лъчо, канейки го в студиото, за да сподели идея за песен с него. В момента, в който Лъчо пристига в студиото, музиката и припевът вече са готови, а след няколко часа песента е напълно завършена.

„Романтичната представа е, че всеки проект се случва на базата на дълбоко вдъхновение, но има и други - песни, които са плод на самия процес. Тази е от вторите“, споделя Лъчо. „Няма видео. Искам всеки слушател сам да проектира в съзнанието си своя версия на клип към „Безцветни очи“.

Посланието: Понякога хората просто се разминават. Откриват се в различни етапи и нещата помежду им не сработват. Това не е нещо фатално, но остава спомен и един въпрос - „Ами ако…“ Понякога не помним цвета на нечии очи, но винаги помним начина, по който ни е накарал да се чувстваме. Това е емоцията, която стои зад „Безцветни очи“.

Снимка: Орфей Мюзик

За Лъчо

Лъчезар Евтимов, известен като част от рап дуото СкандаУ, се завръща с нов проект близо година след успешния му солов сингъл „По жицата“, който дебютира под #16 в официалната класация за българска музика “България Топ 100“. Придружаващото го видео веднага влезе в Трендинг секцията на най-търсените и най-гледаните видеоклипове в YouTube България.

За Светлин Къслев

Светлин Къслев е един от най-успешните композитори у нас, който притежава впечатляващ опит и биография. Той има над 500 издадени сингли. Работил е по проекти с имена като Nana, Dr. Alban, Веси Бонева, Сантра, Кристо, Дичо, Deepzone project, Миро, Галя, Лора Караджова, Устата, Лео, Играта, Софи Маринова, Галена, Камелия, Краси Радков, Графа, Мария Илиева, Рут Колева, трио Хипнотик, Поли Генова и много други.