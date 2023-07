Halsey обяви, че няма да налага жанрови ограничения на предстоящия си албум

Halsey издаде любопитни факти за предстоящия си проект.

Поп певицата обяви през изминалата седмица чрез социалните мрежи, че се фокусира върху това, която я кара „да се чувства добре и да постига целите си" в отговор на въпроси от фенове, свързани с развитието на предстоящия й албум.

Тя сподели също, че за момента подхожда към новия си запис по сходен начин с „Manic" от 2020 година - без жанрови ограничения и правейки това, което я кара да се чувства добре, добавяйки че включва едни от най-добрите и работи до сега.

Припомняме, че последния албум, озаглавен If I Can't Have Love, I Want Power, звездата издаде през 2021г. Самата Halsey спомена, че е преживяла много след появата му.