Спечели покана за концерта на Dancing Queen ABBA REAL BAND в София

На 9 октомври 2024г. в София пристига популярната и вече много обичана в България сръбска група Dancing Queen ABBA REAL BAND. Те ще отбележат 50 години от премиерата на легендарния хит на ABBA "Waterloo". Грандиозното шоу ще се проведе в Ивент центъра на улица "Пиротска" 5 в София.

Брилянтните гласове ще звучат на живо, а публиката ще пее и танцува на WATERLOO, Dancing Queen, Gimme Gimme, Super Trouper, Mamma Mia, The Winner Takes It All, Voules Vous и много други.

Включете се в нашата игра, отговорете на въпроса във Facebook страницата на радио N-JOY и можете да спечелите два билета за шоуто Dancing Queen ABBA REAL BAND в София на 9 октомври.

