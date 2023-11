Спечелете покана за спектакълът „Thriller - Историята и легендата за Майкъл Джексън“

Спектакълът „Thriller - Историята и легендата за Майкъл Джeксън“ излиза на сцената на зала 1 на НДК. На 17 ноември италианска продукция ще представи завладяващия и пълен с контрасти музикален път на певеца.

Ако искате и Вие да се докоснете до шоуто с гениалната музика на легендарния Майкъл Джексън - включете се в нашата игра!

Отговорете на въпроса във Facebook страницата на радио N-JOY и може да спечелите двойна покана за спектакълът „Thriller - Историята и легендата за Майкъл Джeксън“.

Прочетете пълните условия на играта ТУК.

Шоуто, създадено през 2022, е посветено на 40 години от излизането на „Thriller“ - най-продаваният албум на всички времена. За него Роберто Молинели създава аранжименти на най-големите хитове на Джако в симфоничен вариант със солисти. В главните роли ще гледаме италианските певци Клариса Вичи и Матиа Шаша, маестро Молинели ще дирижира оркестъра на Държавна опера Варна.

На публиката ще бъде представена завладяващата музикална история на певеца, който прави революция във формата и съдържанието на музиката с микс от глас и танц, каквито светът не е виждал и чувал.

Разказът започва от самото началото на кариерата на Майкъл Джексън и стига до върховете й – от „Blame it on the Boogie”, през „Thriller“, „Billie Jean” „Beat it“, „I just can't stop loving you“, „Man in the Mirror”, „We are the world“ до “You are not alone“ и „Earth song“.