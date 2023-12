Подари си моменти на щастие с ароматите на S.Oliver!

С ароматите на s.Oliver, за него и нея, всеки миг се превърща в специален спомен.

Опознай ароматите на S.Oliver

Ароматите на S.Oliver обгръщат сетивата и ви пренасят в ароматно приключение. Дамските аромати разкриват различните аспекти на женствеността – чувственост, страст, сила. А мъжките са свежи, смели и вълнуващи.

S.Oliver Here and Now - Новите аромати Here And Now са признание за любовта към настоящия момент. Те ни приканват да прегърнем живота със сетива си, да отворим очите си за света около нас и да изживеем малките и простички удоволствия на живота, както и неговите силни, чувствени моменти.

Here and Now за нея – освежаващ дамски аромат с нотки на круша, фрезия и ванилия

Here and Now за него – аромат за самоуверени и силни мъже с нотки на кардамон, лавандула и кедър

S. Oliver So Pure - символизира любовта към това, което е чисто, искрено и автентично. Подканва ни да се фокусираме върху важните неща в живота – приятелите, семейството...

S. Oliver So Pure за нея – дървесен дамски аромат с нотки на свежа ябълка, бяла фрезия и основа на сандалово дърво

S. Oliver So Pure за него – пикантно-дървесен аромат за мъже с нотки на бергамот, лавандула и сандалово дърво

S. Oliver Black Label – аромати, вдъхновени от модата за луксозно преживяване в ежедневието. Класически, елегантни, оставящи трайно впечатление.

S. Oliver Black Label за нея – луксозно флорално преживяване за жени с ароматни нотки на портокал, жасмин и ванилия

S. Oliver Black Label за него – дървесен аромат за специални мъже с нотки на лимон, лавандула и ветивер

S. Oliver for Him and for Her - Ароматите s.Oliver за него и за нея – са ода за елегантни и магични моменти в ежедневието. Завладяващите ароматни композиции улавят ценни моменти на безгрижна радост от живота, които остават в съзнанието ни.

S. Oliver For за нея - чувствен и нежен аромат за жени с нотки на мандарина, букет от фрезия и кедър

S. Oliver For за него – флорален аромат за мъже с нотки на черен чай, розмарин и мускус

S. Oliver Pure Sense - Далеч от шума и суетата на ежедневието се крие истинската удовлетвореност, чистото щастие. S. Oliver Pure Sense акцентира върху едни от важните неща в живота: чисто, свежо, истинско и естествено.

S. Oliver Pure Sense за нея – чист, нежен и натурален, плодов аромат за жени със свежи нотки на ананас, магнолия и чувствен мускус

S. Oliver Pure Sense за него - чист, мъжествен и излъчващ сила аромат с нотки на грейпфрут, хвойна и сандалово дърво

S.Oliver Scent of You е като приятна изненада, създаваща невероятно впечатление, което не може да бъде пренебрегнато. Ароматите отпразнуват онези специални моменти, които все още се усещат като предопределени от съдбата.

S.Oliver Scent of You за нея – дамска тоалетна вода с ароматни нотки на мандарина, жасмин самбак и мускус

S.Oliver Scent of You за него - мъжка тоалетна вода с аромат на лавандула, градински чай и сандалово дърво

За марката

S.Oliver е един от водещите модни и лайфстайл брандове - разнообразие от атрактивни ароматни композиции, което е подходящо за непринудения начин на живот на едно взискателно поколение.